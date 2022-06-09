Спецслужбы РФ пытаются сорвать поставки оружия в Украину — Минобороны
Британия передаст Украине ракетные системы M270 (Фото:T. A. O’Brien/Flickr)
Россия пытается сорвать приобретение и поставки вооружений и военной техники партнеров в Украину для борьбы с оккупантами.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Спецслужбы РФ усилили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва заключения контрактов Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники», — сказал она на брифинге.
Маляр добавила, что их подрывная деятельность направляется на срывы самой поставки этой техники и вооружения.
По ее словам, Кремль также продолжает финансировать культурные, социальные и гуманитарные проекты в мире.
21 мая перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.
В начале июня он сообщил, что полной победой Украины будет возвращение контроля над всей территорией страны, для чего Украине нужно больше вооружения.
С начала полномасштабного вторжения России страны-партнеры передают Украине вооружение и технику.
Россия очень боится, что Украина получит HIMARS – Сергей Грабский, военный эксперт
1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.
В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:
- РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
- пять противоартиллерийских радаров;
- две РЛС для обнаружения воздушных целей;
- 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
- 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических автомобилей;
- запчасти и оборудование.
В свою очередь, Британия уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО было согласовано с США, которые являются производителями данного вооружения.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.
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