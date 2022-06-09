Спецслужбы РФ пытаются сорвать поставки оружия в Украину — Минобороны

9 июня, 15:43
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Британия передаст Украине ракетные системы M270 (Фото:T. A. O’Brien/Flickr)

Британия передаст Украине ракетные системы M270 (Фото:T. A. O’Brien/Flickr)

Россия пытается сорвать приобретение и поставки вооружений и военной техники партнеров в Украину для борьбы с оккупантами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Спецслужбы РФ усилили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва заключения контрактов Украиной по приобретению и поставке вооружения и военной техники», — сказал она на брифинге.

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Маляр добавила, что их подрывная деятельность направляется на срывы самой поставки этой техники и вооружения.

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По ее словам, Кремль также продолжает финансировать культурные, социальные и гуманитарные проекты в мире.

21 мая перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

В начале июня он сообщил, что полной победой Украины будет возвращение контроля над всей территорией страны, для чего Украине нужно больше вооружения.

С начала полномасштабного вторжения России страны-партнеры передают Украине вооружение и технику.

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1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.

В свою очередь, Британия уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО было согласовано с США, которые являются производителями данного вооружения.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Минобороны Украины Военная помощь Война России против Украины

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