Зеленский — о том, будет ли Украина стрелять по территории России: Мы не террористы

14 июня, 19:47
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается наносить удары по территории России.

Во время онлайн-пресс-конференции для представителей датских СМИ во вторник, 14 июня, у Зеленского спросили, будет ли Украина обстреливать цели на территории России, если получит соответствующее оружие от Запада.

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«Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные, здоровые люди, нам это оружие нужно, чтобы освободить наше государство… Мы работаем на нашей земле, на нашей оккупированной территории, а не на территории России», — ответил президент.

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Зеленский добавил, что во многих местах, где сосредоточены украинские войска, дистанция до группировки противника превышает 100 километров.

«Как уменьшить [эту дистанцию]? Нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать „человеческий ресурс“. Для меня это не ресурс, это живые люди», — объяснил глава государства.

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Президент США Джо Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России. В этот пакет входят РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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