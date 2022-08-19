Снаряды для HIMARS, беспилотники, гаубицы. Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи

19 августа, 23:04
Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет помощи США (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет помощи США (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 августа, поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине на 775 млн долларов.

Глава государства написал в Twitter, что сделан еще один важный шаг для победы над агрессором: «Высоко ценю предоставление очередного пакета военной помощи США на $775 млн… Украина будет свободной!».

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1560710344376557570

Джо Байден в пятницу утвердил выделение 775 млн долларов на военную помощь Украине. Согласно сообщению Пентагона, в пакет помощи входят в том числе:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;
  • 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;
  • 40 бронетранспортеров с противоминной защитой MaxxPro;
  • дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • 50 военных автомобилей HMMWV (Хамви);
  • 1500 противотанковых управляемых ракет TOW;
  • 1000 Javelin.
Читайте также:
«Безусловно, США могут больше». Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина

8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и самого большого пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который включает боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin. По данным Пентагона, администрация Байдена выделила Украине около 10,6 млрд долларов помощи в области безопасности (с 2014-го — более 12,6 млрд помощи).

США передали больше боеприпасов, чем использовали в Ираке – Александр Коваленко, Василий Пехньо

https://www.youtube.com/embed/DX-A4aLI8kQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Джо Байден Ракеты Белый дом Военная помощь Поставки оружия Беспилотники БПЛА Украина-США Пентагон Javelin Владимир Зеленский Гаубицы Поддержка Украины Война России против Украины РСЗО HIMARS

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X