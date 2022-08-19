Снаряды для HIMARS, беспилотники, гаубицы. Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи 19 августа, 23:04 Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет помощи США (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 августа, поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине на 775 млн долларов.

Глава государства написал в Twitter, что сделан еще один важный шаг для победы над агрессором: «Высоко ценю предоставление очередного пакета военной помощи США на $775 млн… Украина будет свободной!».

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Джо Байден в пятницу утвердил выделение 775 млн долларов на военную помощь Украине. Согласно сообщению Пентагона, в пакет помощи входят в том числе:



дополнительные боеприпасы для HIMARS;

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;

15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;

40 бронетранспортеров с противоминной защитой MaxxPro;

дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM;

50 военных автомобилей HMMWV ( Хамви);

Хамви); 1500 противотанковых управляемых ракет TOW;

1000 Javelin.

8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и самого большого пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который включает боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin. По данным Пентагона, администрация Байдена выделила Украине около 10,6 млрд долларов помощи в области безопасности (с 2014-го — более 12,6 млрд помощи).

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