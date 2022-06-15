Новый пакет помощи США включает ракетные системы, артиллерию и береговую защиту — Зеленский
Владимир Зеленский 15 июня 2022 года провел новые переговоры с Джо Байденом (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 15 июня, рассказал о своих телефонных переговорах с американским коллегой Джо Байденом.
Глава государства напомнил, что 15 июня США объявили о новом пакете военной помощи на 1 миллиард долларов, в который входят береговая защита, артиллерия и современные ракетные системы. По словам Зеленского, эта помощь очень важна для обороны Украины на Донбассе. Также США предоставят новый пакет гуманитарной помощи на 225 млн долларов.
Президент рассказал, что они с Байденом также обсудили тактическую ситуацию на поле боя и то, как ускорить победу Украины. Зеленский поблагодарил США за поддержку и лидерство в мобилизации помощи партнеров.
«Безопасностная поддержка США является беспрецедентной. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором… Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа», — заявил Зеленский во время разговора с Байденом, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что новый пакет помощи будет включать 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon и так далее.
Также 15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.
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