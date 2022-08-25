Резников предложил сделать военную подготовку обязательной для госслужбы 25 августа, 18:39 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Министр обороны Алексей Резников предложил сделать обязательной военную подготовку госслужащих и депутатов.

В колонке на Украинской правде, опубликованной в четверг, 25 августа, глава Минобороны заявил, что наличие военной подготовки должно стать одним из требований для работы на госслужбе и баллотирования на должности в органах местного самоуправления, парламенте и судах.



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По мнению Резникова, в Украине нужно проанализировать все сферы жизни и определить, представителям каких профессий нужно быть готовыми к обороне.

«Можно применить к этим процессам термин „умная милитаризация“. Ведь „милитаризация“ в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть», — считает министр.

В мае Алексей Резников поддержал либерализацию и легализацию оборота оружия в Украине.

Верховная Рада 15 августа поддержала продление военного положения и сроков мобилизации в Украине на 90 дней — до 21 ноября.

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