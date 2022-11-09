Военная поддержка западных стран не соответствует будущим вызовам — Данилов

9 ноября, 16:37
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Алексей Данилов (Фото:пресс-служба президента Украины)

Алексей Данилов (Фото:пресс-служба президента Украины)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что военная поддержка, которую западные страны оказывают ВСУ, не соответствует будущим потребностям Украины.

В комментарии The Globe and Mai Данилов сообщил, что Иран поставляет России «огромные» объемы военной помощи, в том числе десятки дронов Shahed, которые использовались для нападения на электростанции и другую гражданскую инфраструктуру.

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По оценке Данилова, военная поддержка со стороны союзников Украины «возможно, не соответствуют масштабу вызовов, с которыми мы можем столкнуться в будущем».

Он добавил, что Украина несет огромные военные и гражданские потери, «защищая восточную границу НАТО» и отметил, что ВСУ нужны все типы оружия.

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«Если кто-то в какой-то столице думает, должны ли мы получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что в этот самый момент путинские современные фашисты убивают наших граждан. Военные, гражданские и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно», — сказал Данилов.

Он отказался назвать конкретные страны, чья поддержка, по его мнению, колебалась. Данилов также не уточнил конкретных типы оружия, которых не хватает украинской армии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Российская агрессия Войска РФ Алексей Данилов

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