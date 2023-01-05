Хлань объяснил, зачем создали военную администрацию оккупированных Олешек 5 января, 12:47 Главой военной администрации Олешек стала первая заместительница главы Олешковской ОТГ Евгения Рыщука Татьяна Гасаненко (Фото:esu.com.ua)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в интервью Радио NV объяснил зачем президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию оккупированных Олешек.

«Смотрите, создание военных администраций продолжается абсолютно по всей Херсонщине, даже там, где еще не освобождена [территория]. И сразу были созданы военные администрации Каховской общины, там Виталий Немерец, мэр Каховки, так и был назначен. Хотя к нему много вопросов было, но все же. И активисты поднимали эти вопросы, и я поднимал вопрос, что его нельзя назначать, но его назначили. Новая Каховка, Коваленко, все же прислушались к активистам, не назначили. Назначили Брусенского главой военной администрации», — сказал Хлань Радио NV.

Видео дня

Он рассказал, что в Олешках аналогичным образом «стоял вопрос по назначению мэра Олешек Евгения Рыщука», но руководителем городской военной администрации назначили его первую заместительницу Татьяну Гасаненко.

По словам депутата Одесского облсовета глав военных администраций назначают даже в оккупированных общинах «для обеспечения начисления бюджетных платежей, социальной помощи, работникам образования, медицинских учреждений».

«Даже те, которые находятся на простое, они получают две трети заработной платы. Но им нужно начислять. Для начисления этих выплат, в том числе и детских, необходимо создание военной администрации. Потому что во многих случаях финансовые ключи были связаны именно с главами ОТГ. А те, которые либо находились в оккупации, либо бухгалтерские документы остались в оккупации, либо казусы, которые были в Каховке, когда Немерец согласовывал начисление заработных плат с „гауляйтером“ Филипчуком», — объяснил Хлань.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал Олешковскую городскую военную администрацию 2 января.

3 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки.

Ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей сотрудничать.

Общественные активисты считают, что мэр Олешек Евгений Рыщук причастен к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Ее отец Виктор Гандзюк назвал его одним из заказчиков нападения.

Один из фигурантов дела Гандзюк Алексей Левин в первом интервью журналистам признался, что на тот момент заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рыщук просил «наказать» активистку.

После вручения подозрения главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру по делу о нападении на Гандзюк, Рыщука отстранили от должности в ОГА, а затем уволили.

В 2019 году Рыщук баллотировался в Верховную Раду в 186 округе в Херсонской области, но проиграл выборы.

В октябре 2020 года Рыщук выиграл выборы главы Олешковской ОТГ.