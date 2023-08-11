Проверки военкоматов в Украине: Зеленский провел заседание СНБО, принят ряд важных решений 11 августа, 14:00 Зеленский собрал СНБО касательно итогов проверки военкоматов в Украине (Фото:ОП)

В пятницу, 11 августа, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны по итогам проверки военкоматов в Украине, в нем принял участие президент Владимир Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, участники заслушали информацию о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки от профильных силовых и антикоррупционных структур.

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Отмечается, что во время проверок военкоматов были выявлены случаи коррупции, в частности, при проведении общей мобилизации. По оценкам правоохранителей, это представляет угрозу национальной безопасности Украины и подрывает доверие к государственным институтам.

Также на заседании был принят ряд важных решений.

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям на должности руководителей областных ТЦК боевых офицеров. Перед этим они должны пройти проверку СБУ.

Офису Генпрокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

В своем обращении по итогам заседания Зеленский уточнил, что будут уволены и заменены все областные военкомы.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт и не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — отметил президент.

Он также анонсировал новое заседание СНБО по вопросам военно-врачебных комиссий (ВВК). Сейчас идет проверка и подготовка предложений. По их итогам также будут приняты решения.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и предупредил об ответственности.

25 июля заместитель главы НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.



26 июля Национальная полиция сообщила о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

1 августа Офис генпрокурора Украины заявил, что у руководителя ТЦК Днепропетровской области провели обыск по подозрению в незаконном обогащении.

4 июля Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что военком Егор Смирнов, который имеет состояние на миллионы долларов и устроил в военкомат двух своих соратников, переведен в одну из бригад, которая выполняет боевые задачи на фронте.

В тот же день Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителя районного ТЦК в Полтавской области за вымогательство взятки от местного бизнесмена, который занимался импортом автомобилей.

Также 4 августа в Тернопольской области правоохранители разоблачили местного военкома, который вместе со своими сообщниками подделывал документы для уклонения от мобилизации для выезда за границу, а после этого освободили его из ТЦК и отправили на фронт.

7 августа Лычаковский суд Львова арестовал военкома из Закарпатья с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен. Он заставлял солдат строить ему дом.

9 августа Национальная полиция Украины сообщила, что один из военкомов районного ТЦК в городе Киеве получил протокол о нарушении антикоррупционного законодательства.

В этот же день Государственное бюро расследований отчиталось, что направило в суд уже 15 обвинительных актов, связанных с работниками территориальных центров комплектования.

