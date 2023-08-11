«Военкоматы» репутационно убивали идею мобилизации — Подоляк 11 августа, 22:13 Михаил Подоляк (Фото:Радио Свобода)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что территориальные центры комплектования «репутационно убивали концепцию мобилизации как таковой».

«Они демонстративно, они даже не скрывались, они даже не ждут, пока война закончится, они получают какой-то доход серого цвета и даже во время войны трижды меняют машину, покупают себе какие-то земельные участки, покупают себе дополнительные квартиры, которые пишут на своих родственников и прочее», — сказал советник в эфире телемарафона.

Видео дня

Подоляк добавил, что военкомам «давали время, чтобы остановиться, подумать, посмотреть по сторонам». Он отметил, что смена руководителей ТЦК на уровне областей — очень сложный процесс, но если этого не сделать, то лояльность к мобилизации и продолжению боевых действий будет нулевая. Советник подчеркнул, что в дальнейшем это приведет к крайне депрессивным настроениям.

«Репутационно сегодня ТЦК в принципе убивали концепцию мобилизации как таковой», — сказал он.

Также Подоляк сообщил, что те, которые получат подозрения, будут отвечать юридически. По его мнению, очень важно, чтобы они получили тюремные сроки, чтобы «это не было фикцией».

Советник подчеркнул, что те, кто не будет иметь подозрений, а будет просто уволен в рамках общей программы, могут уйти на фронт, чтобы сохранить свои воинские звания и доказать, что они имеют отношение к Вооруженным силам Украины.

11 августа после заседания СНБО Владимир Зеленский заявил, что в Украине уволят всех областных военкомов и заменят их боевыми офицерами.

Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что список военнослужащих, которые могут заменить начальников областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), уже есть.