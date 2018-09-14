Во Вселенском патриархате прокомментировали угрозы РПЦ разорвать отношения из-за томоса для Украины

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов прокомментировал угрозы РПЦ разорвать отношения из-за автокефалии для Украинской православной церкви.

По словам Иова, прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за прихоти.

"В отношении вопроса раскола и автокефалии в Украине: всем известно, что эта проблема не является вопросом богословского характера, и здесь не нужно обвинять кого-либо в ереси. Поэтому, угрозы в разрыве евхаристического общения, если Украина получает автокефалию, являются скорее всего злоупотреблением Евхаристией ", - заявил архиепископ в интервью изданию Сerkvarium.

Архиепископ Иов напомнил, что Вселенский патриарх Дионисий IV в 17 веке дал Москве только разрешение рукополагать митрополита Киевского, который должен был продолжать поминать патриарха Вселенского и оставаться его экзархом.

"Получается, что по политическим обстоятельств Киевская Митрополия попала только в администрацию Православной Церкви в России, но ни одной передачи Киевской митрополии Москве в 1686 не было, как, кстати, подчеркивает Томос об автокефалии Православной Церкви в Польше от 1924 г.", - добавил Иов.

По словам Иова, если брать историю православной церкви в России, то ее автокефалия была самопровозглашена в 1448, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Константинополя.

"Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею" называться "патриархом", при условии, что он имел поминать патриарха Вселенского и считать его "как своего главу и первого", как сказано в грамоте", - подчеркнул архиепископ.

7 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух Экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями Патриарха назначены Архиепископ Даниил Памфилийский из США и Епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский Патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому Патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

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