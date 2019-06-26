Во Львовской области во время выступления Порошенко в толпу бросили дымовые шашки Сегодня, 00:30 565 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Mary Madzigon Порошенко не прекратил свое выступление скрин видео Mary Madzigon

Во вторник, 25 июня, в Стрые Львовской области в толпу зрителей во время выступления экс-президента Петра Порошенко бросили дымовые шашки.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу Петра Порошенко с общиной. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую церковь», - заявил он.

Из-за провокации выступление Порошенко перед избирателями не прерывалось.

В местной полиции сообщили, что человек, применивший дымовые шашки, уже задержан. Им оказался 18-летний местный житель.

Его привлекли к административной ответственности за ст.195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КоАП.

