Во время штурма протестующими мэрии Львова пострадали три человека
В среду, 29 мая, во время штурма несколькими десятками молодых людей здания городской администрации Львова пострадали три человека.
Об этом агентству Интерфакс-Украина заявила руководитель пресс-службы горсовета Кристина Процак.
По ее словам, в результате инцидента пострадали сотрудник муниципальной дружины.
При этом часть участников штурма на данное время вернулась в палаточный городок у возле здания мэрии, а часть осталась в коридорах горадминистрации, как они заявили, «контролировать работу чиновников».
Ранее сообщалось, что во Львове несколько десятков протестующих штурмовали здание городской администрации.