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Во время штурма протестующими мэрии Львова пострадали три человека

Вчера, 15:11
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Во время штурма протестующими мэрии Львова пострадали три человека - фото

Zaxid.net

Протестующие штурмовали здание городской администрации Львова

В среду, 29 мая, во время штурма несколькими десятками молодых людей здания городской администрации Львова пострадали три человека.

Об этом агентству Интерфакс-Украина заявила руководитель пресс-службы горсовета Кристина Процак.

По ее словам, в результате инцидента пострадали сотрудник муниципальной дружины.

При этом часть участников штурма на данное время вернулась в палаточный городок у возле здания мэрии, а часть осталась в коридорах горадминистрации, как они заявили, «контролировать работу чиновников».

Ранее сообщалось, что во Львове несколько десятков протестующих штурмовали здание городской администрации.

Теги:   Львов

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