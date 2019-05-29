Во время штурма протестующими мэрии Львова пострадали три человека Вчера, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Zaxid.net Протестующие штурмовали здание городской администрации Львова Zaxid.net

В среду, 29 мая, во время штурма несколькими десятками молодых людей здания городской администрации Львова пострадали три человека.

Об этом агентству Интерфакс-Украина заявила руководитель пресс-службы горсовета Кристина Процак.

По ее словам, в результате инцидента пострадали сотрудник муниципальной дружины.

При этом часть участников штурма на данное время вернулась в палаточный городок у возле здания мэрии, а часть осталась в коридорах горадминистрации, как они заявили, «контролировать работу чиновников».

Ранее сообщалось, что во Львове несколько десятков протестующих штурмовали здание городской администрации.