17 сентября 2018, понедельник

Во время встречи в нормандском формате главы МИД обсудят отправку на Донбасс миротворцев ООН - Климкин

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По словам Климкина, этапы работы миссии ООН расписаны таким образом, чтобы РФ не могла их сорвать

По словам Климкина, этапы работы миссии ООН расписаны таким образом, чтобы РФ не могла их сорвать

Во время ближайшей встречи в нормандской формате главы МИД стран участников планируют обсудить отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН. 

Об этом в комментарии Радио НВ на полях YES - 2018 рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что ранее Россия настаивала лишь на собственном формате введение миротворцев, но, в конце концов, Кремль все-таки удалось склонить к диалогу.

Климкин добавил, что украинская сторона вместе с Францией и Германией расписала этапы работы миссии голубых касок таким образом, чтобы РФ не удалось сорвать ни один из них.

Кроме того, по его словам, вероятный формат работы миротворческой миссии ООН на Донбассе украинская сторона скоординировала со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

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