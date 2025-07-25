Их действия привели к убыткам государственного бюджета на сумму 51 млн грн, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Прокуроры Львовской областной и окружных прокуратур области совместно с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении должностным лицам органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и руководителям компаний-подрядчиков. Действия этих лиц привели к 51 млн грн убытков бюджета», — написал он.

Среди подозреваемых:

Заместитель председателя одного из сельсоветов Львовщины — присвоил средства при закупке антидронових ружей в условиях военного положения.

Четыре должностных лица ГП Леса Украины — незаконно выдавали лесорубные билеты, что привело к уничтожению более 9 500 деревьев.

И.о. руководителя Франковской РГА, руководитель Галицкой РГА Львова и директор подрядной компании — завысили стоимость ремонтных работ после ракетного обстрела на ул.

Государственный инспектор таможенного поста Яворов — организовал незаконную схему ввоза товаров без таможенных платежей.

Чиновница органа соцзащиты Стрыйской РГА и ее муж — растратили бюджетные средства через фиктивные договоры по программе Муниципальная няня.

Инспектор управления капстроительства Львовской ОГА — подписал акты выполненных работ, которых на самом деле не было.

Бывший директор коммунального предприятия Самбора — осуществил фиктивный ремонт трубопровода.

ФЛП и директор общества — присвоили бюджетные средства для капремонта отделения детской больницы Львова.

Директор ООО — использовал служебные полномочия для личного обогащения, поставив некачественный уголь в Рава-Русскую больницу.

Генпрокурор пообещал, что прокуратура будет и в дальнейшем разоблачать нарушителей и привлекать их к ответственности.

Ранее Львовский горсовет отверг обвинения в злоупотреблении при закупке окон в рамках восстановления домов на улице Стрыйской после российской атаки.

25 июля источники NV в правоохранительных органах сообщили, что СБУ проводит обыски во Львовском горсовете, связанные с растратой бюджетных средств. Источники утверждали, что под подозрением находятся: директор ЛКП Ремстрой Олег Полищук, экс-и.о. председателя Франковского РА Оксана Струмеляк и глава Галицкого РА Галина Гладик.

После этого мэр Львова Андрей Садовый опроверг информацию об обысках в административных зданиях городского совета. В то же время Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум руководителям районных администраций Львова за растрату 1,7 млн грн бюджетных средств при ликвидации ракетного удара по городу.