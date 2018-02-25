Президент Польши обвинил украинцев в резне в Гуте Пеняцкой

В воскресенье, 25 февраля, во Львовской области польская делегация провела траурные мероприятия к 73-й годовщине трагедии в селе Гута Пеняцкая, которая произошла 28 февраля 1944 года, сообщает Niezalezna.

В Украину по приглашению римско-католического прихода в Бродах прибыли вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак, вице-председатель Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик и глава канцелярии президента Польши Адам Квятковский, который выступил с речью от имени Анджея Дуды.

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - говорится в речи Дуды.

Польский президент подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует строить "на основе истины, а не лжи".

Напомним, Украина, Израиль и США раскритиковали принятый в Польше законопроект об Институте национальной памяти. Этот закон вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны.

Недавно Дуда опротестовал формулировки об "украинских националистах" и "восточной Малопольше" в законе об Институте национальной памяти, который вызвал критику в Украине.