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Во Львове заместителя мэра облили краской — видео

Сегодня, 12:25
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Во Львове заместителя мэра облили краской — видео - фото

Скриншот с видео Игоря Зинкевича/Facebook

Присутствующие отреагировали на обливание краской аплодисментами

В пятницу, 24 мая, заместителя мэра Львова Геннадия Васькива во время заседания исполкома городского совета облили красной и зеленой краской.

Об этом рассказал у себя в Facebook депутат горсовета Игорь Зинкевич, опубликовав видео с места инцидента.

На видео слышно, что люди отреагировали на обливание краской аплодисментами и одобрительными криками.

После этого заместитель мэра попытался что-то донести до присутствующих, однако в итоге покинул помещение.

При этом что стало поводом для нападения на Васькива, не уточняется.

Теги:   Видео Краска Горсовет Львов

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