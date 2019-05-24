Во Львове заместителя мэра облили краской — видео Сегодня, 12:25 1513 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Игоря Зинкевича/Facebook Присутствующие отреагировали на обливание краской аплодисментами Скриншот с видео Игоря Зинкевича/Facebook

В пятницу, 24 мая, заместителя мэра Львова Геннадия Васькива во время заседания исполкома городского совета облили красной и зеленой краской.

Об этом рассказал у себя в Facebook депутат горсовета Игорь Зинкевич, опубликовав видео с места инцидента.

На видео слышно, что люди отреагировали на обливание краской аплодисментами и одобрительными криками.

После этого заместитель мэра попытался что-то донести до присутствующих, однако в итоге покинул помещение.

При этом что стало поводом для нападения на Васькива, не уточняется.