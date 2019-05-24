Во Львове заместителя мэра облили краской — видео
В пятницу, 24 мая, заместителя мэра Львова Геннадия Васькива во время заседания исполкома
городского совета облили красной и зеленой краской.
Об этом рассказал
у себя в Facebook депутат горсовета Игорь Зинкевич,
опубликовав видео с места инцидента.
На видео слышно,
что люди отреагировали на обливание краской аплодисментами и одобрительными криками.
После этого заместитель
мэра попытался что-то донести до присутствующих, однако в итоге
покинул помещение.
При этом что
стало поводом для нападения на Васькива, не уточняется.