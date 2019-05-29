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Во Львове десятки протестующих штурмовали здание мэрии — видео

Сегодня, 13:48
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Во Львове десятки протестующих штурмовали здание мэрии — видео - фото

Скриншот с видео Zaxid.net

Во время штурма молодые люди выломали входные двери

В среду, 29 мая, во Львове несколько десятков протестующих штурмовали здание городской администрации.

Как сообщает Zaxid.net, молодые люди назвали себя представителями Национального корпуса и Украинского союза участников АТО.

К ним вышли несколько представителей мэрии, однако участники акции отказались разговаривать на улице и потребовали впустить их в сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросу ЖКХ Сергея Бабака.

Когда же молодых людей отказались впускать в здание горадминистрации, они решили его штурмовать.

Выломав двери, они направились в кабинеты Бабака, мэра Андрея Садового, а также его заместителя по гуманитарным вопросам Галины Сличной.

Какие именно требования были у участников протеста к городским властям, не уточняется.

Теги:   Акция протеста Львов

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