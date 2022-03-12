Агония Путина. Мирослав Маринович назвал две причины, почему Украина победит в войне с Россией 12 марта, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Маринович — один из основателей Украинской Хельсинской группы (Фото:ucu.edu.ua)

Внутренняя слабость России рано или поздно приведет к падению путинского режима. Россиянам, как и немцам после Гитлера, придется переосмыслить поддержку Путина.

Такое мнение высказал Мирослав Маринович , украинский правозащитник и член-основатель Украинской Хельсинкской группы во время онлайн-дискуссии Диалоги о войне от Pen club Ukraine, сообщает НВ.



«Вернемся к поздним 1970-м годам. Власть Брежнева выглядела достаточно крепкой. Мы [диссиденты] оставались политическими заключенными. Однако я чувствовал запах конца этой власти. Мы были убеждены, что рано или поздно эта власть упадет. Это произошло в 1991 году. Теперь Россия выглядит одной из самых сильных стран в мире благодаря Путину. Однако мы видим внутреннюю слабость этого государства. И поэтому я чувствую запах смерти этого режима. Именно это дает мне надежду», – сказал правозащитник.



И добавил, что он верит в победу Украины по двум причинам:

Первая — потому что у Украины есть чрезвычайная энергия для самообороны.

Вторая – слабость России. По его словам, вся обширная русская литература Достоевского и Толстого вне контекста в современной России.

«Путин пытается восстановить величие России милитаристским, лживым способом и на ненависти. Это дорога в один конец. Поэтому я оптимист», — сказал бывший диссидент.

При этом он подчеркнул, что не знает, сколько жертв может быть на этой войне и какой будет окончательная цена, однако видит агонию путинского режима.



Что касается возможности россиян переосмыслить трагические события войны и модернизироваться, Маринович говорит, что у каждого народа есть внутренняя сила к переменам: «Если бы вы спросили немцев в 1940-х годах, поддерживают ли они Гитлера, то большинство ответило бы утвердительно. Так же, как сейчас с Путиным в России. Но я верю, что после падения путинского режима многие россияне модернизируют собственные взгляды».

Диалоги о войне

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