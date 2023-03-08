Зеленский: Готовим шаги против тех в Украине, кто пытается ослабить государство 8 марта, 23:01 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на предстоящем заседании СНБО будут решаться вопросы внутренней безопасности. По его слова, уже готовы санкционные решения против тех в Украине, кто «пытается ослабить государство».

«Готовим и новые, вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, испытывать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО и есть соответствующие проекты санкционных решений», — сказал президент в вечернем видеообращении в среду, 8 марта.

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Президент подчеркнул, что внутренняя безопасность Украины — это один из первых приоритетов.

В конце января сообщалось, что с 24 февраля 2022 года СБУ выявила и расследует более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

Количество непосредственно разоблаченных российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против государства, по данным СБУ, составляет около 600 человек.