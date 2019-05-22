Рада решает, как пройдут досрочные парламентские выборы — онлайн Вчера, 12:05 3040 Цей матеріал також доступний українською НВ Верховная Рада готовится к досрочным выборам НВ

Онлайн-трансляция внеочередного заседания парламента, на котором депутаты рассмотрят изменения в закон о выборах в Раду.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Владимира Зеленского созвал на 12:00 внеочередное заседание парламента. Народные депутаты рассмотрят внесение изменений в закон о парламентских выборах.

Глава государства настаивает на отмене мажоритарной системы, а также снижении проходного барьера для партий с 5% до 3%. В последний раз украинцы так выбирали нардепов в 2006 году.

Еще во время своей инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил о том, что распускает парламент восьмого созыва. Позже он аргументировал свое решение тем, что Раде доверяют только 4% населения, а коалиции не существует с 2016 года.

Вечером 21 мая на сайте главы государства был опубликован указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. Документ вступит в силу в день его публикации в официальных изданиях. На следующий день Центризбирком может объявить о начале избирательной кампании.

Видеотрансляция