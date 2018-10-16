Вмешательство во внутренние дела. Порошенко отреагировал на заседание Совбеза РФ по вопросу Русской церкви в Украине

Президент Украины Петр Порошенко назвал вмешательством во внутренние дела Украины заседание Совета безопасности РФ по вопросу положения Русской православной церкви в Украине.

"И после того, как на Совете безопасности Российской Федерации было принято решение о защите, я еще раз обращаю внимание - Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, и это является элементом гибридной агрессии. И мы четко понимаем те угрозы, которые в связи с этим есть", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Президент отметил, что после исторического решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви и о неправомерности посягательств РПЦ на украинскую церковь, "вчера прошло заседание так называемого священного синода Русской православной церкви".

"В очередной раз они продемонстрировали, что они находятся под прямым непосредственным влиянием Кремля, Федеральной службы безопасности", - подчеркнул Порошенко.

12 октября, президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалось положение Русской церкви в Україні.

Российские чиновники обменялись "мнениями о положении Русской православной церкви в Украине после известного решения Константинопольского патриархата".

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

Смотрите также

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.