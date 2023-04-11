Рада поддержала упрощение работы военно-врачебных комиссий 11 апреля, 18:54 Раненый защитник Украины в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Верховная Рада во вторник, 11 апреля, приняла в первом чтении два законопроекта, которые должны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом написала заместительница министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Законопроект № 9158 предлагает упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между частями и здравоохранительными учреждениями.



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Законопроект № 9154 предлагает расширить список воинских формирований и специальных органов, в которых создаются военно-врачебные комиссии, а также разрешить создавать их всем участникам сектора безопасности и обороны. Согласно законопроекту, ВВК можно будет создавать при «гражданских» государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.



Маляр заявила, что совершенствованием процедуры ВВК занимается рабочая группа из нескольких министерств, народных депутатов и представителей общественности.

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал в Telegram, что дальше Минцифры должно создать электронный реестр, в который внесут все документы ВВК, а Национальная служба здоровья Украины разработает пакет медицинских услуг, по которому медикам будут оплачивать работу в комиссиях.

30 января глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.

Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.