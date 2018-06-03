03 июня 2018, воскресенье

Влиятельный публицист о борьбе с популистами в Украине: СМИ должны быть злыми

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Публицист Энн Эпплбаум призывает СМИ резко критиковать политиков, обещающих невозможное
Фото Наталья Кравчук / НВ

Публицист Энн Эпплбаум призывает СМИ резко критиковать политиков, обещающих невозможное

Известная британско-американская журналистка Энн Эпплбаум, лауреат Пулитцеровской премии и профессор Лондонской школы экономики в интервью журналу Новое Время рассказала о своем видении роли СМИ в борьбе с политиками-популистами – в том числе в Украине.

По ее мнению, украинским медиа следует более профессионально и качественно рассказывать правду "и не бояться быть радикальными".

Отвечая на вопрос о том, как Украине избежать риска оказаться во власти популистов после выборов президента в 2019 году, Эпплбаум отметила: "Это беда не только Украины, но почти каждой страны, где сегодня люди голосуют за тех, кто предлагает магические решения проблем. Рецепт здесь, как и в ситуации с российской пропагандой, один. Нам всем - и журналистам, и политикам - нужно более профессионально и качественно рассказывать правду и не бояться быть радикальными и злыми".

Главное - не бояться проявлять эмоции, на которые так щедры популисты

"Я, например, очень радикальна и зла в отношении людей, которые лгут на публике и обещают невозможные вещи. Потому и я, и все мы должны лучше делать свою работу, а главное - не бояться проявлять эмоции, на которые так щедры популисты", - советует влиятельный публицист.

Хорошим примером в этом отношении она назвала предвыборную кампанию нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.

"Это была антилидерская и абсолютно небюрократическая кампания за разумную национальную экономику, - напомнила Эпплбаум. - При этом в ней использовался эмоциональный язык для популяризации разумных политических идей. Я не знаю, принесет ли президентство Макрона ожидаемый результат, но эта кампания была однозначно интересной и успешной".

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.

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