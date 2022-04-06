Власти Украины призывают жителей восточных областей срочно эвакуироваться

6 апреля, 15:02
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Жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей призывают немедленно эвакуироваться (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей призывают немедленно эвакуироваться (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться, пока для этого есть возможность.

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В эфире телемарафона она заявила, что нужно быть готовым к дальнейшему обострению, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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«Именно поэтому руководители военных администраций Харьковской, Луганской и Донецкой областей просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно», — сказала Верещук.

По ее словам, эвакуация нужна сейчас, «потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели».

«Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть», — подчеркнула Верещук.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область Луганская область Харьковская область Ирина Верещук Эвакуация посольств во Львов Война России против Украины

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