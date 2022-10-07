Зеленский заявил, что россиян начали готовить к возможному применению ядерного оружия 7 октября, 21:02 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Руководство страны-агрессора РФ начинает готовить общество к возможному применению ядерного оружия. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью BBC, опубликованном в пятницу, 7 октября.

«Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно… Они не готовы это делать, использовать [ядерное оружие]. Но они начинают говорить об этом. Они не знают, будут ли они использовать это или не будут. Я думаю, что даже говорить об этом опасно», — сказал глава украинского государства.



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Зеленский также опроверг, что призывал к ударам по России, и объяснил, что имел в виду превентивные санкции против страны-агрессора. Президент подчеркнул, что нужно действовать сейчас, потому что российские угрозы являются риском для всей планеты.

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Он напомнил, что оккупанты уже захватили Запорожскую АЭС, самую большую в Европе, которую российский диктатор Владимир Путин незаконно пытается объявить «российской».

«Мир может срочно остановить действия российских оккупантов… Мир может ввести санкционный пакет в таких случаях и сделать все, чтобы они покинули АЭС», — добавил Зеленский.

Накануне президент Украины сказал, что, если Путин нанесет ядерный удар по Украине, то он «больше не сможет сохранить свою жизнь».

21 сентября российский диктатор после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».