«От 100 тысяч до 1 млн грн». Свириденко рассказала, как расширят в 2026-м программу грантов на старт бизнеса Собственное дело

Как уточнила премьер Юлия Свириденко, в рамках программы Собственное дело более 32 тысячам украинцев оказали помощь в открытии бизнеса (Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko)

По словам главы Кабмина, с 2026 года размеры грантов будут увеличены:

до 100 тысяч грн — без создания рабочих мест;

до 200 тысяч грн — за одно место;

до 350 тысяч грн — за два.

Реклама

«Молодежь в возрасте 18−25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Предприниматели, которые успешно реализовали предыдущий грант, смогут получить дополнительный микрогрант. Расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты могут получать также родители, взрослые дети. А семьи погибших защитников — до 1 млн грн при условии создания новых рабочих мест», — сказала Свириденко.

Как уточнила премьерка, в рамках программы Власна справа более 32 тысячам украинцев получили помощь в открытии бизнеса, были созданы 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику Украины.

«Подать заявку и узнать подробности можно через Дію или в центрах занятости. Приглашаем желающих!», — подытожила она.

Ранее, 30 июля в Государственной службе занятости заявили, что по результатам тринадцатой волны программы Власна Справа 2025 года, 459 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 125 млн гривен на запуск или развитие бизнесов.

До того летом Кабмин расширил грантовую программу Власна Справа — украинцы смогут взять грант до 1 млн грн на открытие частных учреждений дошкольного образования.

16 октября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на восстановление бизнеса, поврежденного в результате боевых действий, украинские предприниматели могут получить до 16 млн грн, подав заявку на грант Минэкономики через портал Дія.