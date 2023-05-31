Подозреваемый во взяточничестве депутат Трубицын выехал за границу благодаря письму от Буданова — Схемы 31 мая, 15:05 Владислав Трубицын (Фото:Владислав Трубицын/Facebook)

Обвиняемый во взяточничестве депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын выехал за границу в направлении Польши с разрешения главы Государственной пограничной службы на основании письма от главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщают Схемы, ссылаясь на источники.



Собеседники журналистов с доступом к данным о пересечении границы рассказали, что депутат выехал из Украины через пункт пропуска Рава-Русская вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600.

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Через три дня должно было состояться заседание Высшего антикоррупционного суда, где рассматривают дело, в котором фигурирует Трубицын. Он так и не вернулся — прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.

По данным источников Схем в нескольких органах, знакомых с обстоятельствами выезда Трубицына, чтобы пересечь границу, он воспользовался письмом на бланке Главного управления разведки Минобороны, подписанным Будановым. Оно датировано 27 января 2023 года.

Ознакомившись с письмом, журналисты сообщают, что в нем глава ГУР обратился к руководителю ГПСУ Сергею Дейнеко и попросил посодействовать «беспрепятственному пересечению границы» для выезда в командировку с 28 января по 25 мая 2023 года пяти людям, среди которых и Трубицын. Также там упоминают марку и номер его автомобиля.

По данным Схем, Госпогранслужба официально сообщила прокурорам САП о том, что Трубицину разрешили выехать за границу именно на основании письма начальника ГУР.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал журналистам, что не имеет информации о пересечении границы Трубицыным и другими людьми, добавив, что, согласно законодательству, такие данные распространять нельзя. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил Схемам, что «пока не может прокомментировать эту информацию».

Сам депутат на звонки и сообщения журналистов не отвечает.

В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых его пособников на получении 1,26 млн грн взятки. ВАКС арестовал его на два месяца — через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 млн гривен. Депутат получение взятки отрицал.

25 мая 2023-го его исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете. 30 мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата.