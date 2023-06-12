ВАКС заочно арестовал депутата Киевсовета Трубицына и взыскал в бюджет 9,8 млн грн залога 12 июня, 13:16 Трубицын фигурирует в деле о миллионной взятке (Фото:Владислав Трубицын/Facebook)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал депутата Киеврады Владислава Трубицына, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,39 млн грн. Суд также взыскал в бюджет 9,8 млн грн залога, который в 2022 году вносил банкир Яков Кузнецов.



Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

Суд согласился с доводами прокурора, который настаивал на том, что Трубицын нарушил условия меры пресечения.

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Как отмечают в Центре противодействия коррупции, адвокат депутата выступала против удовлетворения ходатайства. Прежде всего она считает, что риск сокрытия пока не доказан, так как «никто не знает, какие причины были у Трубицына оставаться за границей».

Трубицын четыре раза подряд не явился на судебные заседания в суд, хотя его о них предупреждали.

13 мая Трубицын выехал из Украины на основании письма от Главного управления разведки Минобороны Украины. В Силах специальных операций ВСУ отметили, что просили ГУР помочь выехать за границу Трубицыну и еще четырем людям как волонтерам для обеспечения ССО «специальным оборудованием».

В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали Трубицына и еще пятерых его вероятных подельников на получении 1,26 млн грн взятки. ВАКС арестовал его на два месяца — через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 млн гривен. Депутат получение взятки отрицал.

25 мая 2023-го его исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете.

5 июня судьи ВАКС объявили депутата Киевсовета в международный розыск.