ССО подтвердили, что просили Буданова помочь подозреваемому в коррупции депутату Трубицыну выехать из Украины — Схемы 2 июня, 15:49 Владислав Трубицын (Фото:facebook.com/vladislav.trubitsyn)

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что инициировали выезд за границу депутата Киевсовета Владислава Трубицына, которого сейчас обвиняют в коррупции. Об этом сообщает проект Схемы в пятницу, 2 июня.

В ССО рассказали в комментарии журналистам, что в январе 2023 года просили руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова помочь Трубицыну и еще четырем людям выехать как волонтеры для обеспечения ССО «специальным оборудованием».



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«Обращение действительно было инициировано командованием Сил специальных операций в январе 2023 года. Цель обращения — выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда Родная Оболонь и еще четырех человек, тоже от этого фонда. Выезд требовал выполнения им и группой лиц специального задания по обеспечению ССО специальным оборудованием. К сожалению, характер задачи не может быть раскрыт, так как содержит данные, составляющие служебную тайну», — уточнил представитель ССО Александр Киндратенко.

Схемы получили от своих источников в оборонных структурах копию ходатайства ССО к ГУР. В документе сказано, что период выезда пяти человек, среди которых Трубицын, — с 28 января до 25 мая.

Инфографика: Схеми

«Почему так? Потому что там было, кроме Трубицына, еще четыре человека. Каждый из этих людей выезжал, скажем так, в разные промежутки времени, поэтому нас попросили, чтобы мы сделали один общий документ на всех», — объяснил Киндратенко.

Представитель ССО добавил, что, когда структура обращалась к ГУР, Трубицына предупредили о правилах пересечения границы, сроках возвращения и ответственности в случае нарушений. Также в момент обращения никаких ограничений по выезду Трубицына не было, иначе Госпогранслужба бы не выпустила его за границу.

«Мы способствовали выезду за границу для благих целей, а именно обеспечения подразделений ССО всем необходимым для борьбы с врагом. Мы крайне негативно относимся к тому, что это лицо воспользовалось таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде», — скзаал Киндратенко.

Ранее журналисты Схем выяснили, что Трубицын выехал за границу через пункт пропуска Рава-Русская вечером 13 мая на своем Mercedes S 600 с разрешения главы Госпогранслужбы и на основании письма от Буданова. Письмо датировано 27 января 2023 года.

По информации Схем, Трубицын в 2022—2023 годах несколько раз выезжал за границу по ходатайствам от ГУР, в частности, 13 ноября и 22 января.

В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали депутата Киевского городского совета от Слуги народа Владислава Трубицына и еще пятерых его предполагаемых пособников на получении 1,26 млн грн взятки. ВАКС арестовал его на два месяца — через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 млн гривен. Депутат получение взятки отрицал.

25 мая 2023-го его исключили из фракции Слуга народа в Киевсовете. 30 мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата.