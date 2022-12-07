«Я никуда не ухожу». Мэр Чернигова записал обращение к Зеленскому после отстранения через суд 7 декабря, 23:36 Мэр Чернигова обжалует свое отстранение (Фото:Владислав Атрошенко / Facebook)

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко отреагировал на информацию о своем отстранении и заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

В среду, 7 декабря, Атрошенко опубликовал в Facebook обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал его «не дать внутреннему врагу уничтожить демократию». По словам мэра, он «остается и никуда не уходит».



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«Сегодня решением одного человека была перечеркнута воля почти 80% черниговцев. Найдется ли в Украине хоть один человек, который поверит, что судья Яворовского районного суда Львова без давления и указаний сверху принял решение отстранить мэра Чернигова от должности сроком на один год?» — заявил он.



Атрошенко обвинил в своем отстранении «подчиненных» Зеленского, намекнув на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. В Офисе президента пока не отреагировали на слова мэра.

7 декабря в ГБР сообщили, что Яворовский районный суд во Львовской области по материалам ГБР признал Атрошенко виновным в административном правонарушении, отстранил его на год от должности и ьоштрафовал на 6800 грн.

По данным ГБР, мэр сказал водителю вывезти за границу машину своей супруги. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку, а бюджет Чернигова затем оплачивал лизинговые платежи за автомобиль.

Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься громадами», их могут лишить должности.



Через несколько дней мэр обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.

