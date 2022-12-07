Суд отстранил мэра Чернигова от должности на год 7 декабря, 19:48 Мэр Чернигова Владислав Атрошенко (Фото:Владислав Атрошенко / Facebook)

Городского голову Чернигова Владислава Атрошенко на год отстранили от должности и оштрафовали на 400 необлагаемых минимумов (6800 грн). Об этом сообщает Госбюро расследований в Telegram-канале в среду, 7 декабря.

Яворовский районный суд во Львовской области по материалам ГБР признал Атрошенко виновным в административном правонарушении (ч. 1 ст. 172−7 КУоАП — несообщение о наличии конфликта интересов).



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По данным ГБР, мэр сказал водителю вывезти за границу машину своей супруги. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку.

«Известно, что в течение трех месяцев жена высокопоставленного чиновника использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль», — заявили в ГБР.

Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься громадами», их могут лишить должности.



Через несколько дней Атрошенко обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.