Суд отстранил мэра Чернигова от должности на год

7 декабря, 19:48
Поделиться:
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко (Фото:Владислав Атрошенко / Facebook)

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко (Фото:Владислав Атрошенко / Facebook)

Городского голову Чернигова Владислава Атрошенко на год отстранили от должности и оштрафовали на 400 необлагаемых минимумов (6800 грн). Об этом сообщает Госбюро расследований в Telegram-канале в среду, 7 декабря.

Яворовский районный суд во Львовской области по материалам ГБР признал Атрошенко виновным в административном правонарушении (ч. 1 ст. 172−7 КУоАП — несообщение о наличии конфликта интересов).

Видео дня

По данным ГБР, мэр сказал водителю вывезти за границу машину своей супруги. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку.

«Известно, что в течение трех месяцев жена высокопоставленного чиновника использовала транспорт не по целевому назначению в то время, когда бюджет Чернигова платил лизинговые платежи за этот же автомобиль», — заявили в ГБР.

Читайте также:
Мэр идет против Банковой. Глава Чернигова Владислав Атрошенко обвиняет Офис президента в попытках его отстранить — интервью НВ

Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься громадами», их могут лишить должности.

Через несколько дней Атрошенко обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Чернигов Мэр Чернигова Государственное бюро расследований (ГБР) Суд Владислав Атрошенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X