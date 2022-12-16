Отстраненный мэр Чернигова Атрошенко заявил, что за ним следят 16 декабря, 22:38 Мэр Чернигова Владислав Атрошенко (Фото:Александр Медведев / НВ)

Отстраненный от должности городского головы Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что за ним следят.

В пятницу, 16 декабря, Атрошенко сообщил в Facebook, что написал заявление в СБУ и отделение Нацполиции в Черниговской области. По словам политика, за ним постоянно незаконно следят.



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В опубликованном Атрошенко заявлении сказано, что 16 декабря он заметил, как за его домом следят «двое мужчин спортивного телосложения». Один из них сфотографировал дом отстраненного мэра. В заявлении Атрошенко также написал, что во время военного положения фотографировать гражданские объекты «недопустимо».

7 декабря в ГБР сообщили, что Яворовский районный суд во Львовской области по материалам ГБР признал Владислава Атрошенко виновным в административном правонарушении, отстранил его на год от должности и оштрафовал на 6800 грн.

По данным ГБР, мэр поручил водителю вывезти за границу машину своей супруги. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку, а бюджет Чернигова затем оплачивал лизинговые платежи за автомобиль.

Сам политик заявил, что не собирается уходить с должности и подаст апелляцию на решение суда.

Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься громадами», их могут лишить должности.



Через несколько дней мэр обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.

