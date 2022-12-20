Самая горячая точка. Появилось видео с Зеленским в Бахмуте 20 декабря, 13:27 Владимир Зеленского вручил защитникам Бахмута государственные награды (Фото:Скриншот видео FREEДОМ)

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский побывал Бахмуте Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы и штурмы города со стороны РФ.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале FREEДОМ.

В ходе своего неанонсированного визита глава государства встретился с защитниками города и вручил им награды.

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«Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи — чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное — чтобы свет был внутри», — заявил Зеленский.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.