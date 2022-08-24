Что для нас конец войны? Нам нужен не мир, а победа — Зеленский

24 августа, 09:52
Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерены искать понимания с террористами (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерены искать понимания с террористами (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что целью Украины в войне с РФ является исключительно победа.

Об этом он сказал в среду, 24 августа, в своем обращении по случаю Дня Независимости страны.

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По словам Зеленского, украинцы не намерены искать «понимания» с российским террористическим режимом, который убил тысячи мирных жителей под предлогом их «освобождения».

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«Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день — это новая причина не сдаваться. Ибо, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа», — подчеркнул глава государства.

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Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходит не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

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Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

https://www.youtube.com/embed/ks3l-PwsQh0

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Поздравления День Независимости Украины Праздники Владимир Зеленский Война России против Украины

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