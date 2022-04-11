Без территориальных уступок: Зеленский рассказал, какой видит победу Украины 11 апреля, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский отметил, что украинский народ отдал слишком много жизней (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заверил, что не намерен идти на территориальных уступок ради мирного договора с РФ.

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Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

«Готовы ли мы отдать территории за мир? Мы не готовы отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется об этом думать и реально отвечать на этот вопрос. Мы уже отдали жизни многих людей, чтобы сберечь государство. Мы, как минимум, должны им… Но это жизнь и бывает по-разному», — заявил глава государства.

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Что касается победы Украины, то, по словам Зеленского, ее главным признаком будет возвращение украинцев к нормальной жизни.

«Ее почувствуют наши люди. Они вернутся… Вернутся люди, бомбардировки закончатся, мы вернем наши территории и военных. России на них не будет. Да, я понимаю, что они (российские оккупанты) не выйдут из Крыма. Я понимаю, что будем долго бороться и торговаться за территории на востоке, на Донбассе. Вернутся люди, уйдут танки, тогда это будет победа», — пояснил он.

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