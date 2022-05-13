Путину не удастся сохранить лицо, но россиянам стоит думать, как сохранить государство — Зеленский

13 мая, 12:55
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Владимир Зеленский отметил, что от россиян сейчас отворачивается весь мир (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский отметил, что от россиян сейчас отворачивается весь мир (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что главе кремлевского режима Владимиру Путину после провального вторжения в Украину уже никак не удастся сохранить свое лицо.

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Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

В то же время Зеленский отметил, что россиянам сейчас стоить думать не о Путине, а о том, как сохранить свое государство и его историю.

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«Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я, в принципе, не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, что нам нужно думать о том, что будет в будущем с Россией. И я, как президент Украины, в первую очередь думаю, что будет у нас… Они (граждане РФ) должны сохранить даже не то, что было выстроено им и этой политической властью, а что было до этого. 100, 200, 300, 500 лет назад — какие были традиции, искусство, писатели», — заявил украинский лидер.

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По его словам, из-за агрессивной политики РФ от россиян сейчас отворачивается весь мир.

«Когда за границей слышат, что человек говорит по-русски — люди отворачиваются. Хотя еще, условно, вчера все говорили о классике и Толстого, и Достоевского. Это историческое приобретение этого государства. Вот что он (Путин) делает. Он ставит крест на русском языке, защищая русскоговорящих, как он говорит», — пояснил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/677123696684383/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Россияне Владимир Зеленский Война России против Украины

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