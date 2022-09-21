Мобилизация россиян: Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих же солдат 21 сентября, 16:02 Владимир Зеленский заявил, что РФ катастрофически не хватает офицеров (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация россиян на войну против Украины свидетельствует о провале кровавой авантюры главы кремлевского режима Владимира Путина.

Об этом он сказал в среду, 21 сентября, в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Зеленского, из-за огромных потерь в Украине войскам РФ катастрофически не хватает «офицеров и другого военного персонала».

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«Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, парней, которые не умеют воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не смогли закончить свое обучение. Все эти люди не могут сражаться. Они приходят к нам и умирают», — рассказал глава государства.

Зеленский считает, что Путин понимает свое положение, но готов буквально завалить украинскую армию трупами россиян.

«Он видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия. Потому что он видит, что большая часть тех, кто к нам вторгается, просто убегает. Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат», — пояснил он «стратегию» российского диктатора.

На фоне успехов украинской армии и колоссальных потерь российских оккупантов 21 сентября Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

Кроме того, Путин пригрозил применением ядерного оружия в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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