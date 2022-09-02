Чтобы война закончилась, россияне должны осознать и признать свою вину — Зеленский 2 сентября, 13:21 Владимир Зеленский подчеркнул, что именно выбор россиян привел к этому кровавому конфликту (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что война РФ против Украины может закончиться, если россияне осознают и признают свою вину.

Об этом он сказал в пятницу, 2 сентября, во время своей речи на международном форуме Амброзетти.

По словам Зеленского, покаяние граждан РФ — это один из важнейших факторов, необходимых для разрешения конфликта.

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«Они должны почувствовать, что они виноваты в этой войне, виноваты в свеем выборе, они виноваты в том, что они промолчали, Россияне должны понимать, что эта война страшная, жестокая и не имеет другой альтернативы, кроме того, чтобы российские войска вышли с чужой земли», — подчеркнул глава государства.

Кроме этого, он также заявил о необходимость большей консолидации мирового сообщества против кремлевского режима.

«Мы вводим санкции, это те же снаряды, это гуманитарные санкции и Запад их делает. Но нельзя, чтобы страны голосовали, а потом отдельные компании находили обходные пути, как их обходить», — отметил Зеленский.

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