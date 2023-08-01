Зеленский провел совещание с главами ключевых силовых структур, Буданов докладывал в закрытом режиме
Зеленский заслушал доклады военных и силовиков (Фото:ОП)
Утром во вторник, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и военные и заслушал доклады о текущей обстановке в стране.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
Глава МВД Игорь Клименко докладывал о ситуации и атакам по приграничным областям Украины, а также по ночному удару дронами по Харькову.
Зеленский уточнил, что войска РФ атаковали областной центр пятью Шахедами.
Глава СБУ Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.
Зеленский также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте. На совещании присутствовали генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.
О деталях применения ПВО отчитался командующий Воздушніми силами генерал-лейтенант Николай Олещук
Глава Главного управления разведки Киирилл Буданов озвучил свой доклад президенту в закрытом режиме.
31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института.
Оккупанты выпустили по городу Искандеры. Президент Владимир Зеленский заявил, что их запускали с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.
Погибли шесть человек, в том числе 10-летний ребенок. Пострадали более 80 человек, среди них — семеро детей.
В этот же день войска РФ атаковали Херсон и область, погибли четыре человека, более 20 ранены, среди них — волонтер.
В ночь на 1 августа оккупанты ударили по густонаселенным районам Харькова Шахедами, есть разрушения.