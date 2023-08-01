Зеленский провел совещание с главами ключевых силовых структур, Буданов докладывал в закрытом режиме

1 августа, 09:01
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Зеленский заслушал доклады военных и силовиков (Фото:ОП)

Зеленский заслушал доклады военных и силовиков (Фото:ОП)

Утром во вторник, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и военные и заслушал доклады о текущей обстановке в стране.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Глава МВД Игорь Клименко докладывал о ситуации и атакам по приграничным областям Украины, а также по ночному удару дронами по Харькову.

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Зеленский уточнил, что войска РФ атаковали областной центр пятью Шахедами.

Глава СБУ Василий Малюк доложил о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога и Херсона.

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Зеленский также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте. На совещании присутствовали генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский.

О деталях применения ПВО отчитался командующий Воздушніми силами генерал-лейтенант Николай Олещук

Глава Главного управления разведки Киирилл Буданов озвучил свой доклад президенту в закрытом режиме.

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31 июля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в два здания — в многоэтажку и в четырехэтажный техникум Политехнического института.

Оккупанты выпустили по городу Искандеры. Президент Владимир Зеленский заявил, что их запускали с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.

Погибли шесть человек, в том числе 10-летний ребенок. Пострадали более 80 человек, среди них — семеро детей.

В этот же день войска РФ атаковали Херсон и область, погибли четыре человека, более 20 ранены, среди них — волонтер.

В ночь на 1 августа оккупанты ударили по густонаселенным районам Харькова Шахедами, есть разрушения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Доклад Владимир Зеленский Александр Сырский Игорь Клименко Кирилл Буданов Валерий Залужный Война России против Украины Василий Малюк

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