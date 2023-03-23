Зеленский обратился к лидерам ЕС из поезда и привел примеры затягивания войны 23 марта, 21:52 Обращение Владимира Зеленского к Евросовету 23 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 23 марта, обратился к участникам саммита Евросовета в Брюсселе.

Глава государства записал видео в поезде во время рабочей поездки в Херсонскую область.



«Не дай бог никому в мире видеть свои города опустевшими из-за угрозы террористических ударов — как Краматорск или десятки других городов Донбасса; с разрушенными российской артиллерией домами; с фанерой вместо стекол в окнах там, где люди пытаются жить. Полностью уничтоженные, разбитые обстрелами села, как в нашей Херсонской области и везде, куда достают российские оккупанты. Заброшенные, потому что заминированы поля…», — сказал Зеленский европейским лидерам.

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Президент отметил сильные решения ЕС и перечислил пять причин затягивания войны, развязанной Россией:

затягивание с поставками дальнобойных ракет, которое не позволяет Украине отбросить позиции российских оккупантов от Херсона, Запорожья и других городов, которые постоянно подвергаются вражеским обстрелам;

затягивание передачи Украине более современных самолетов, которые усилят защиту украинского неба;

затягивание с новыми санкционными пакетами ЕС против России;

саммит по украинской формуле мира до сих пор не проведен. Зеленский предложил организовать его в одной из европейских столиц;

затягивания сближения Украины и ЕС нельзя допустить: «Украина готова к решению о начале переговоров по членству в Евросоюзе уже в этом году. Такая же готовность нужна и со стороны всех вас, уважаемые — каждого лидера Европы».

Лидеры ЕС 23 марта поддержали договоренность о немедленной поставке артиллерийских боеприпасов Украине, пообещали дальше работать над механизмом для регистрации ущерба, причиненного Россией, и использования замороженных российских активов для восстановления Украины.