Зеленский впервые с начала войны выступил в Раде: «Украина и Великобритания приближают эпоху мира»

3 мая, 16:12
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Владимир Зеленский поблагодарил британский народ за его поддержку Украины (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский поблагодарил британский народ за его поддержку Украины (Фото:ОПУ)

Во вторник, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ выступил перед депутатами Верховной Рады.

Война России против Украины — главные события 3 мая

В своей речи он поблагодарил народ Великобритании и ее премьер-министр Бориса Джонсона за огромную поддержку, оказанную на фоне российской агрессии.

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По словам президента, такое взаимодействие «приближает эпоху, где царит мир», как в Украине, так и в Европе и во всем мире.

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«И эти слова — не лесть, не любезность, это реальность. Мы вместе… Я хочу поблагодарить Великобританию, которая вместе с нами приближает этот миг и готова стать гарантом нашей безопасности. И эта моя благодарность — не формальность. Потому что знаю, что и гарантии Великобритании никогда не будут формальностью для Украины. Ведь эти почти десять недель доказали: ваше слово — твердое, а действия — решительные. Без всяких «почти», — заявил он.

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Зеленский отметил, что помощь Лондона очень разнообразная, начиная с финансовой поддержки, поставок вооружений и введения санкций против кремлевского режима, заканчивая поддержкой украинских беженцев, нашедших убежище в Великобритании.

«Сегодня и я, и наш парламент, и весь украинский народ могут сказать одно: Мы благодарны тебе, Британия! Спасибо, друзья!», — подчеркнул глава государства.

https://www.youtube.com/watch?v=ehjSg-3O-EI
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Верховная Рада Борис Джонсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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