Санду встретилась в Киеве с Зеленским — видео 27 июня, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины и Молдовы общие ценности и стремления (Фото:Скриншот видео Ukrinform TV)

В понедельник, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со своей молдавской коллегой Майей Санду.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«У нас с Молдовой не только общая граница, но и ценности и стремления. Сегодня встречаюсь с президентом Маей Санду! Ваша солидарность с нашей страной и людьми очень важна», — подчеркнул Зеленский.

Видео дня

До этого глава Молдовы посетила также в разрушенные Бородянку, Ирпень и Бучу Киевской области, жители которых столкнулись с ужасающими военными преступлениями со стороны российских войск.

«Я потеряла дар речи от уровня насилия и разрушений, которые мы увидели», — отметила Санду у себя Twitter.

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