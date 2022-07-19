Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста генпрокурора 19 июля, 09:33 Ранее Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора (Фото:ОПУ)

Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Соответствующий документ зарегистрирован под № 7567 и уже передан на рассмотрение руководству и профильному комитету парламента.

Текст проекта постановления на сайте Рады сейчас отсутствует.

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Ранее глава государства отстранил Венедиктову вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым от занимаемых должностей.

Поводом для єтого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой, а главы СБУ — первый заместитель Баканова Василий Малюк.



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