Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста генпрокурора
Ранее Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора (Фото:ОПУ)
Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.
Соответствующий документ зарегистрирован под № 7567 и уже передан на рассмотрение руководству и профильному комитету парламента.
Текст проекта постановления на сайте Рады сейчас отсутствует.
Ранее глава государства отстранил Венедиктову вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым от занимаемых должностей.
Поводом для єтого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.
Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой, а главы СБУ — первый заместитель Баканова Василий Малюк.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.