Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста генпрокурора

19 июля, 09:33
Ранее Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора (Фото:ОПУ)

Ранее Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от исполнения обязанностей генпрокурора (Фото:ОПУ)

Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Соответствующий документ зарегистрирован под № 7567 и уже передан на рассмотрение руководству и профильному комитету парламента.

Текст проекта постановления на сайте Рады сейчас отсутствует.

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Ранее глава государства отстранил Венедиктову вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым от занимаемых должностей.

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Поводом для єтого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой, а главы СБУ — первый заместитель Баканова Василий Малюк.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Зеленский Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора

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