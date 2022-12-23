Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон 23 декабря, 10:38 Зеленский приступил к работе в Офисе президента в Киеве после визита в США (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после своего исторического визита в столицу США Вашингтон.

В пятницу утром, 23 декабря, он опубликовал видео из своего кабинета в Офисе президента.

«Доброе утро всем. Желаю всем здоровья. Слышите, у нас работают телефоны? Я в кабинете, работаем ради победы. Всем хорошего дня, всех победим», — сказал Зеленский в коротком обращении.

Видео дня

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

В США он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Визит в Вашингтон был окончательно подтвержден всего за три дня до поездки, 18 декабря. Возможность встречи обсуждалась Зеленским и Байденом во время телефонного разговора 11 декабря.

Для того, чтобы попасть в США, Зеленский прибыл поездом в Польшу, а затем на самолете отбыл в Вашингтон. По данным ВВС, в полете борт сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель F-15.