Зеленский посетил место ракетного удара РФ по многоэтажкам в Запорожье 27 марта, 19:47 Президент Владимир Зеленский в Запорожье 27 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 марта, посетил место удара российских оккупантов по многоэтажным домам в Запорожье.

Глава государства сообщил в Telegram, что вражеские обстрелы сделали непригодными для жизни десятки квартир в двух самых поврежденных домах. Пострадавшим оказали помощь и предоставили временное жилье.



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«На месте трагедии работают пункты помощи и мобильный центр предоставления админуслуг, где люди могут получить необходимые консультации и оформить материальную помощь», — добавил Зеленский.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

27 марта президент Украины приехал на передовые позиции украинских военных в Запорожской области, вручил награды раненым защитникам в госпитале и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов области.

Он также посетил Днепровскую ГЭС вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.



Днем 22 марта Россия массированно обстреляла Запорожье. Удару подверглись жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В Генштабе ВСУ говорили, что в жилой дом попало две ракеты. Погибли два человека, более 30 пострадали.

В Офисе президента заявили, что российский снаряд повредил несущие конструкции одного из подъездов в девятиэтажном доме, есть угроза обвала верхних этажей. Эту часть дома нужно демонтировать.

