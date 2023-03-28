Зеленский провел совещание об усилении пограничников и поблагодарил бойцов на передовой 28 марта, 22:47 Президент Владимир Зеленский в Ахтырке, 28 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 28 марта, подвел итоги своего визита в Сумскую область и поблагодарил пограничников, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Глава государства отметил бойцов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничного отряда, которые «результативно уничтожают врага на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях». Он также поблагодарил минометные расчеты и аэроразведку пограничных подразделений на Донецких направлениях.



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«Спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Крепкие позиции по всей границе с государством-террористом — это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу», — подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал, что провел совещание с командующими, которые отвечают за защиту Сумской и Черниговской областей. Он обсудил с главой погранслужбы оборону Сумской и других областей и усиление пограничников, которые воюют на передовой.

Владимир Зеленский 28 марта посетил Сумскую область, в частности, Ахтырку, Тростянец и позиции украинских пограничников. Он передал Ахтырке награду города-героя и поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от российских оккупантов.

Накануне президент приезжал в Запорожскую и Днепропетровскую области и посетил передовые позиции защитников Украины. На прошлой неделе он посетил позиции бойцов на Бахмутском направлении, а также Харьков и Херсонскую область.