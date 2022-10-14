Вместе с Шевченко и Бандерой. Зеленский вошел в пятерку самых выдающихся украинцев — опрос Рейтинга 14 октября, 11:13 Зеленский на второй месте в рейтинге самых выдающихся украинцев всех времен (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в пятерку самых выдающихся украинцев всех времен по версии проекта Народный Топ, проведенного социологической группой Рейтинг.

Лидером рейтинга стал Тарас Шевченко, за него проголосовали 63,9%.

На втором месте — Зеленский с результатом в 29,8%.

Следом идут Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

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В десятку народного ТОПа попали Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке — Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Социологи задавали респондентам открытый вопрос, не предоставляя никаких списков. Украинцы сами называли имена известных личностей, достойных этого списка. В него вошли 148 имен. Около 8% опрошенных затруднились назвать или вспомнить хотя бы одного выдающегося украинца.

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Опрос проводился 8 и 9 октября. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма и захваченных после 24 февраля, где нет украинской мобильной связи.

В середине августа 91% украинцев одобряли действия президента Владимира Зеленского. Он остается в стране с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, несмотря на предложения западных партнеров в начале войны покинуть Киев.

Зеленский ежедневно обращается к украинцам, рассказывая им о ходе войны с агрессором и результатах борьбы украинских военных.