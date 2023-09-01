В ООН сообщили, что Зеленский в этом месяце может посетить ежегодную встречу мировых лидеров в Нью-Йорке 1 сентября, 22:46 Генеральная Ассамблея ООН (Фото:Анадолу)

Президент Украины Владимир Зеленский возможно посетит в этом месяце ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, заявил в пятницу, 1 сентября, посол Албании в ООН Ферит Ходжа.

«Я почти могу подтвердить, но это не от меня зависит, что президент Зеленский будет в Нью-Йорке», — сказал Ходжа во время брифинга.

Дипломат отметил, что заседание Совбеза, посвященное войне России против Украины, запланировано на 20 сентября. На нем будет председательствовать премьер-министр Албании Эдди Рама.

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На заседании, по словам посла, обсудят последствия войны в Украине для мира, международного мира, собственно ООН и продовольственной безопасности.

С августа издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов в ноябре 2022 года.

Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.