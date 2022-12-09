Зеленский заявил, что Красный Крест не проявляет решимости и конкретных действий в вопросе возращения украинских пленных 9 декабря, 14:16 Зеленский призвал искать новые форматы для решения проблем касательно прав человека (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста в том, что организация не проявляет решимости в вопросе возвращения украинцев из российского плена.

Об этом он сказал во время выступления на конференции Права человека в темные времена.

Президент, говоря о преступлениях России в Украине, поднял вопрос украинских пленных — военных и гражданских. Он также призвал искать новые форматы для решения этой проблемы.

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«Мы должны возвращать всех, это наша обязанность. И в то время, когда мы, мягко говоря, не видим решимости и конкретных действий в соответствующих процессах от таких организаций как Международный комитет Красного Креста, мы должны искать и находить новые форматы, новых людей в новых реалиях, новые форматы взаимодействия, новые линии сотрудничества», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что система сотрудничества и взаимодействия омбудсменов может улучшить ситуацию.

«Возможно, именно, система омбудсменов и международный компонент сотрудничества омбудсменов сможет приблизить нас с вами к желаемому результату — возвращению домой всех украинцев: взрослых, детей, военнопленных, политзаключенных. Всех, кого силой удерживают на территории РФ и на временно оккупированных территориях нашего государства», — резюмировал президент.

В начале ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически "самоустранился" от исполнения своих обязанностей.



«МККК… который должен мониторить места содержания военнопленных и гражданских заложников, не получает на это разрешение РФ. Таким образом, они фактически, на мой взгляд, самоустранились от выполнения своего мандата. С одной стороны, их не допускают, и мы это понимаем. С другой стороны — они даже публично не говорят, что им не дают разрешение. В своих докладах они вообще не упоминают РФ», — пояснил омбудсмен.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.



Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. В этот же день в организации сообщили, что посетили украинских военнопленных.