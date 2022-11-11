Потери России превышают украинские в десять раз — Зеленский 11 ноября, 01:37 Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Потери страны-агрессора России в войне против Украины в десять раз превышают украинские. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Да, [потери России превышают украинские] в десять раз. Я так думаю. Приблизительно. Я не могу назвать точные цифры, но разница очень серьезная. Потому что наша военная тактика — не бросать людей, не использовать их как „пушечное мясо“, потому что люди — самое важное», — подчеркнул глава государства.



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Зеленский отметил, что артиллерия, которую передали Украине США, помогла сломить российскую военную инициативу. Он также сказал, что количество потерь страны-агрессора в тяжелой технике и живой силе «поразительно».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 78 690 своих военных (за минувшие сутки — 740), и более 17 000 единиц техники.

4 ноября Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты потеряли в Донецкой области столько своих военных и боеприпасов, «сколько, наверное, не теряли в двух Чеченских войнах вместе взятых».